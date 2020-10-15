مرشح القائمة الوطنية ببنى سويف: وعى الشعب ضمانة لحسن الاختيار

وأكد مصطفى بكرى فى خطابه أمام المؤتمر، الذى حضره نحو عشرة آلاف شخص، أن التحديات التى تواجه مصر تستوجب وحدة الصف خلف الرئيس عبد الفتاح السيسى.

ودعا بكرى الجماهير إلى ضرورة المشاركة فى الانتخابات، وانتخاب القائمة الوطنية المعبرة عن كل ألوان الطيف السياسى والاجتماعى.

وقدم بكرى شرحا مطولا عن المخططات التى تستهدف البلاد من الداخل والخارج.

وتحدث النائب على بدر عن فلسفة القائمة وأطرافها، مؤكدا أن وعى الشعب المصرى ضمانة لحسن الاختيار.