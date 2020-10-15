- 1/3
- 2/3
- 3/3
وأكد مصطفى بكرى فى خطابه أمام المؤتمر، الذى حضره نحو عشرة آلاف شخص، أن التحديات التى تواجه مصر تستوجب وحدة الصف خلف الرئيس عبد الفتاح السيسى.
ودعا بكرى الجماهير إلى ضرورة المشاركة فى الانتخابات، وانتخاب القائمة الوطنية المعبرة عن كل ألوان الطيف السياسى والاجتماعى.
وقدم بكرى شرحا مطولا عن المخططات التى تستهدف البلاد من الداخل والخارج.
وتحدث النائب على بدر عن فلسفة القائمة وأطرافها، مؤكدا أن وعى الشعب المصرى ضمانة لحسن الاختيار.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مرشح القائمة الوطنية ببنى سويف: وعى الشعب ضمانة لحسن الاختيار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.