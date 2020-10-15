عاجل.. تعيينات رئاسية جديدة بمجلس الشيوخ 2020

والأسماء الجديدة التى تم تعيينها هى: - المستشار عبد الله عصر - رئيس محكمة النقض، ورئيس مجلس القضاء الأعلى السابق. - المستشار محمد عبد الرازق - الرئيس بمحكمة اسئناف القاهرة الأسبق. - خالد عيش نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر. - محمد منصور الشيخ – نقيب الصيادلة بالقاهرة. - رشا وسيم قلج - الرئيس التنفيذى لمؤسسة "ميرك" الخيرية الدولية. - حياة خطاب - رئيس مجلس إدارة اللجنة البارالمبية المصرية. - نجوى عمران والدة الشهيد محمد عيد.

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