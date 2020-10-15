أسقف باريس يهنئ السفير إيهاب بدوى بتولى منصب مدير مكتب وزير الخارجية

توجه الأنبا مارك أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في باريس وشمال فرنسا إلى مقر السفارة المصرية فى باريس، والتقى بالسفير إيهاب بدوى، وذلك لتهنئته بتوليه منصب مدير مكتب وزير الخارجية.





وقدم الأنبا مارك أسقف الكنسية القبطية الأرثوذكسية، الشكر للسفير إيهاب بدوى باسم الكنيسة على دوره الفعال طوال مدة خدمته فى باريس، متمنين له دوام التوفيق والتقدم. وكان برفقة الأنبا مارك القمص جرجس لوقا، والقس يوسف أسطفانوس، كما حضر اللقاء من السفارة المستشار عمرو الرشيدى.

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