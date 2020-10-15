ووجه المحافظ كافة الجهات المعنية بالتواجد فى موقع الحادث، ورفع درجة الاستعداد القصوى، لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح. وكلف المحافظ المسؤولين بتجهيز المعدات اللازمة للقيام بأعمال الردم وإصلاح الهبوط بعد الوقوف على الأسباب. كانت غرفة عمليات حى المنتزه أول، تلقت بلاغا يفيد حدوث هبوط أرضى بشارع 45، وانتقل مسؤولو الحى وقوات الشرطة وإدارة المرور إلى موقع البلاغ. وتبين من المعاينة حدوث هبوط أرضى بعمق 5 أمتار وقطر 5 أمتار، بمنتصف الشارع المشار إليه، دون حدوث أى إصابات أو خسائر فى السيارات.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صور.. محافظ الإسكندرية يتفقد موقع الانهيار الأرضى بشارع 45 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.