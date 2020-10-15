محافظ الإسكندرية : الهبوط الأرضى بشارع 45 عمقه 5 أمتار

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كان هبوط أرضى وقع، مساء اليوم الأربعاء، بشارع 45 بمنطقة ميامى بحى المنتزه شرقى الإسكندرية، ما أدى لتوقف حركة المرور، دون حدوث إصابات.
وأضاف المحافظ، أن سبب الهبوط الأرضى، يرجح أن يكون ناتجا عن حدوث كسر فى ماسورة صرف صحى أو مياه الشرب، لافتا إلى أنه جارٍ فحص منطقة الهبوط لمعرفة السبب والتعامل معه، على أن يتم ردمها وعودة حركة المرور بالطريق مرة أخرى.
وأشار المحافظ إلى أنه جرى عمل كردون حول الهبوط الأرضى بشارع 45 بالعصافرة، مؤكدا أن جميع الأجهزة الآن متواجدة فى موقع الحدث للوقوف على أسباب الانهيار الأرضى.
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