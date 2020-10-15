شيخ الأزهر يقرر مضاعفة الإعانة الشهرية من بيت الزكاة لـ92 ألف أسرة

قرر مجلس إدارة بيت الزكاة والصدقات المصرى برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، المشرف العام على بيت الزكاة والصدقات المصرى، مضاعفة قيمة الإعانة الشهرية التى يصرفها بيت الزكاة والصدقات المصرى لمستحقيها ـ "92 ألف أسرة"ـ خلال شهر أكتوبر 2020.





وأكد فضيلة الإمام الأكبر - فى بيان اليوم الأربعاء - أن مضاعفة الإعانة الشهرية خلال تلك الفترة، تأتى لمساعدة المستحقين على تلبية احتياجاتهم بمناسبة العام الدراسى الجديد 2020 / 2021. يذكر أن بيت الزكاة والصدقات المصرى تحت إشراف فضيلة الإمام الأكبر، هو أحد أكبر الصروح فى مصر الذى يعمل على دعم التكافل الاجتماعى، ومساعدة الأسر غير القادرة، وقد شهد منذ إنشائه إلى الآن توسعًا كبيرًا فى أنشطة الزكاة والصدقات.

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