قبل إعلانها رسميا.. ننشر أسماء جديدة في قائمة المعينين بـ«الشيوخ»

ينشر «صوت الأمة»، أسماء جديدة من المعينين في مجلس الشيوخ قبل إعلانها رسميا. وتضمنت الأسماء عدد من الكوادر المهنية المرموقة والشخصيات العامة وأسر الشهداء، والتي تتسم القائمة بالتميز والتوازن ومراعاة تمثيل كافة التخصصات المهنية التي تحمل خبرات نوعية في مجالاتها، بالإضافة إلى التمثيل القوى للمرأة والتي جاءت على النحو التالى: المستشار عبد الله عصر - رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى السابق المستشار محمد عبد الرازق - الرئيس بمحكمة اسئناف القاهرة الأسبق خالد عيش ـ نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر محمد منصور الشيخ – نقيب الصيادلة بالقاهرة محب الرافعي وزير التعليم السابق رشا وسيم قلج - الرئيس التنفيذى لمؤسسة "ميرك" الخيرية الدولية حياة خطاب - رئيس مجلس ادارة اللجنة البارالمبية المصرية نجوى عمران والدة الشهيد محمد عيد إضافة إلى عدد من أسر الشهداء وقيادات سابقة من مؤسسات مختلفة.

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