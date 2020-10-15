الشريف يدعو مرشحى دائرة فتاة المعادى لاجتماع عاجل السبت لبحث الجريمة البشعة

دعا النائب جمال الشريف، عضو مجلس النواب عن دائرة المعادى، مرشحى "النواب" عن دائرة المعادى والطروات، لاجتماع عاجل، السبت المقبل؛ لبحث الجريمة البشعة التى تعرضت لها فتاة المعادى بمحاولة سرقتها ثم قتلها سحلاً.





وشدد "الشريف" عبر صفحته "فيس بوك"، على ضرورة مناقشة مجموعة من الاقتراحات تضمن عدم تكرار مثل تلك الجرائم، لإرسالها مكتوبة إلى وزير الداخلية، موقعا عليها من كل السادة المرشحين الحاضرين بالاجتماع المرتقب. نائب بدائرة فتاة المعادى يطالب مرشحى الدائرة لاجتماع عاجل

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