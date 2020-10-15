تقام غدا بعنوان الحياء من الله.. الأوقاف تطالب بالالتزام بضوابط خطبة الجمعة

ودعت الوزارة، فى بيان، اليوم، الخميس، جميع القيادات الدعوية بالمديريات الإقليمية، متابعة ذلك، والالتزام بإجراءات التباعد والإجراءات الاحترازية والوقائية المقررة، وموافاة رئيس القطاع الدينى بأى مخالفة فور وقوعها.

يذكر أن وزارة الأوقاف، حددت فى وقت سابق عبر موقعها الإلكترونى، نص خطبة غدا الجمعة، بعنوان: "الحياء من الله ومن الخلق ومن النفس شيمة الكرام وفطرة إنسانية سوية”.

وتطالب الأوقاف جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصا أو مضمونا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة على 10 دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة.