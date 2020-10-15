القبض على المتهمين المتسببين في مصرع فتاة المعادى.. المتهمين أقارب ومن أصحاب السوابق.. كونا تشكيلا عصابيا لخطف الحقائب بسيارة ميكروباص مطموسة اللوحات

صرح مصدر أمنى، أنه تم القبض على المتهمين بقتل مريم فتاة المعادى، وهما اثنين من أصحاب السوابق أحدهما من من مصر القديمة والثانى من بولاق الدكرور.

وأضاف المصدر الأمنى، أن المتهمين أقارب أولاد خالة، كونوا تشكيلا عصابيا لسرقة الحقائب بأسلوب خطف الحقائب باستخدام سيارة أحدهم يقود السيارة الميكروباص ويقترب من الضحية والأخر يقوم بخطف الحقيبة من المجنى عليها.

حيث تبلغ لقسم شرطة المعادى بتواجد جثة لسيدة بتقاطع شارعى 86 والقناه المعادى حيث تبين وجود جثة لسيدة تدعى مريم محمد على 24 سنه موظفه بالبنك الاهلى ومقيمه - المعادى مصابه بجرح بالراس بنزيف دموى من الاذن وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم والايدى و تبين ان المسروقات عبارة عن حقيبة يدها تحوى ادوات مكياج وحافظة جلديه بها اوارق المتوفاه وملابس رياضيه وعثر بجوارها على هاتفها المحمول

و بالفحص وبسؤال شاهد الواقعه افاد بمشاهدة ميكروباص ابيض اللون يستقله شخصان قام المرافق للسائق بخطف حقيبة يد المجنى عليها واثناء ذلك اصطدمت بالسياره وسقطت ارضا واصيبت وحدثت وفاتها وقام مستقلى السيارة بالهروب من مكان الواقعة و من خلال التحريات وفحص كاميرات المراقبه امكن تحديد السيارة المستخدمه فى الواقعه والتى تبين انها غير واضحة الارقام

ولكن تم التوصل لخط سيرها بمنطقة دار السلام وتبين انها سيارة ميكروباص بيضاء اللون تحمل ارقام ب د / 5922 ماركة ملك المدعو / محمد عبد العزيز محمد امين وشهرته حماصه مواليد ١٩٦٩ سائق ومقيم مصر القديمه

السابق ضبطه واتهامه فى عدد 6 اتهامات اخرهم القضية رقم 9865 لسنة 2012م قصر النيل سرقه

حيث امكن التوصل انه يقوم بايجار السيارة لسائقين من بينهم سائق يعمل بها بخط الجيزة دار السلام يدعى / وليد عبد الرحمن فكرى عبد الرحمن وشهرته وليد السويفى مواليد ١٩٨٦سائق ومقيم اسطبل عنتر – مصر القديمه

والسابق ضبطه واتهامه فى القضايا الاتيه :

- القضيه رقم 19768 لسنة 2009م مصر القديمه مخدرات

- القضيه رقم 7469 لسنة 2008م الدقى مخدرات

والذى تبين من خلال التحريات قيامه بارتكابه الواقعه بمشاركة نجل خالته

يدعى / محمد اسامه محمد جلال وشهرته محمد الصغير مواليد ١٩٨٧ ويعمل فرد امن ومقيم شارع الملكة – كفر تهرمس – بولاق الدكرور

والسابق اتهامه فى القضايا التاليه :

- القضيه رقم 989 لسنة 2016م العبور مخدرات

- القضيه رقم 9305 لسنة 2015م الهرم مخدرات

- القضية رقم 835 لسنة 2010م بولاق الدكرور سلاح بدون ترخيص

حيث تم تقنين الاجراءات وضبط المذكورين وضبط السيارة المستخدمه فى الواقعه وبمواجهتهما اعترفا بتكوينهما تشكيلا عصابيا لارتكاب وقائع سرقات الحقائب باسلوب خطف الحقيبة باستخدام السيارة المضبوطه ومن بينها الواقعه محل ضبطهما حيث قررا حال سيرهما بمكان الواقعه شاهدا المجنى عليها وبحوزتها الحقيبه فاقتربا منها حيث كان يقود السيارة الاول وقام الثانى بخطف الحقيبه من المجنى عليها والتى قامت بالإمساك بها حيث اصطدمت بالسيارة اثناء ذلك وسقطت ارضا وسحبت لمسافة مع السيارة اثناء فرارهما

واضافا بقيامهما باخذ متعلقاتها من ادوات المكياج واحتفاظ الاول بها بمسكنه وتخلصهم من الحقيبه بإلقائها بأحد الاماكن

وبارشادهما تم ضبط متعلقات المجنى عليها .وجارى مناقشة المتهمين عن وقائع اخرى ارتكبوها بذات الاسلوب وجارى اتخاذ الازم قانونا والعرض على النيابة العامة