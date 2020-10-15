أعلن مصدر أمنى، القبض على المتهمين بقتل "مريم" بعد سرقة حقيبتها أثناء سيرها مع صديقتها بمنطقة المعادى، موضحا أنهما اثنين من أصحاب السوابق أحدهما من مصر القديمة والثانى من بولاق الدكرور.





وفيما يلى صور المتهمين بقتل الفتاة: وقال المصدر الأمنى، إن المتهمين أقارب "أولاد خالة"، كونا تشكيلا عصابيا لسرقة الحقائب بأسلوب خطف الحقائب، باستخدام سيارة أحدهما. وكشف أن أحد المتهمين كان يقود السيارة الميكروباص ويقترب من الضحية والآخر يخطف الحقيبة من المجنى عليها، وأنه فى يوم الحادث قاما بمزاولة نشاطهما الإجرامى، حيث اقتربا من الفتاة وانتزعا منها الحقيبة بالخطف، إلا أنها تشبثت، ومع سير الميكروباص بسرعة فائقة ارتطمت رأس الفتاة بسيارة كانت متوقفة بجوار الطريق مما أدى إلى سقوطها وحدوث نزيف أسفر عن وفاتها. وأشار المصدر إلى أنه عقب تحديد مكان المتهمين تمت مداهمة مكان اختبائهما وضبطهما وتم تحرير محضر بالواقعة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صور.. الكشف عن هوية المتهمين بقتل فتاة المعادى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.