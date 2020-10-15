التحريات الأمنية: خلاف على الأجرة وراء استغاثة فتاة بتعرضها للخطف بمنطقة طرة

كشفت الأجهزة الأمنية حقيقة إدعاء فتاة بتعرضها للخطف من منطقة طرة، حيث تبين أن الخلاف على الأجرة السبب وراء نشر الإستغاثة.
وورد بلاغا لشرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة بشأن إستغاثة تم نشرها على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" تضمنت تعرض إحدى الفتيات للإختطاف من سائق سيارة أجرة "تاكسى" بأحد الشوارع المغلقة بمنطقة طرة بدائرة قسم شرطة المعادى، وعلى الفور تمكنت وحدة مباحث القسم من تحديد موقع الفتاة المشار إليها، وبالإنتقال والفحص تبين أنها (ربة منزل مقيمة بدائرة القسم)، وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى خلاف على الأجرة بينها وبين سائق سيارة أجرة تابعة لإحدى الشركات الخاصة "لنقل الأشخاص".
وتم تحديد السائق الذى اتضح أنه يقيم بمنطقة طرة البلد بالمعادى، كما إدعت الفتاة أن السائق المذكور قام بالإستيلاء على مبلغ مالى منها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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