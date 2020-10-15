الإفتاء: التحرش لا يصدر إلا عن ذوى الأهواء الدنيئة

جاء ذلك عبر صفحة الدار الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، الأربعاء.
وقالت إن التحرش لا يصدر إلا عن ذوى الأهواء الدنيئة، والنفوس المريضة التى تسول لهم التلطخ والتدنس بأوحال الشهوات بطريقة بهيمية، وبلا ضابط عقلى أو إنسانى.
وأضافت أن المتحرشين بالقول أو الفعل مجرمون ويستحقون العقوبة المشددة فى الدنيا والآخرة، واصفة التحرش بأنه "جريمة نكراء".
وأوضحت أن الشرع الشريف قد عظَّم من انتهاك الحرمات والأعراض، وقبَّح ذلك ونفَّر منه، وتوعد فاعلى ذلك بالعقاب الشديد فى الدنيا والآخرة، فالنبى صلى الله عليه وآله وسلم، قال: "إِنَّ اللهَ لَيُبْغِضُ الْفَاحِشَ الْبَذِيَّ".
ولفتت الدار، إلى أن الشرع كذلك أوجب على أولى الأمر التصدى لمظاهر هذه الانتهاكات المُشينة بكل حزم وحسم، وأن يأخذوا بقوة على يد كل من تُسَوِّل له نفسُه ارتكاب مثل هذه الأفعال المحرمة.
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