مصطفى الفقى : يجب توافر خبرة قانونية فى رئيس الشيوخ .. والشاذلى كان كرباج

وقال مصطفى الفقى خلال حوار مع الإعلامى شريف عامر، فى برنامج "يحدث فى مصر" المذاع على قناة "إم بى سى مصر"، إن رئيس مجلس النواب، يجب أن يكون ذا خبرة قانونية ودرجة عالية من الوعى، ليكون قادرًا على قيادة المجلس إلى فهم ما يجرى إقليميا ودوليا وحشد الرأى العام فى اتجاه معين.

وأضاف، أن من أفضل من طرحوا رؤى الحكومة فى البرلمانات السابقة كان الراحل كمال الشاذلى، واصفًا إياه بعبارة "كان المعلم والمايسترو" أو "الكرباج"، نظرا لقدرته على إخضاع المجلس لأى توجهات تم تلقينها له.

وأكد "الفقى" أنه على الجانب الآخر، يرى أن الراحل أبو العز الحريرى، من أفضل من قدموا وجهة النظر المعارضة أمام البرلمانات.