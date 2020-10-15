فى إطار اليوم العالمى للمسنين .. زيادة الدعم اليوم لبرنامج كرامة 100 جنيه

تبدأ وزارة التضامن الاجتماعى، بقيادة الدكتورة نيفين القباج، زيادة الدعم لبرنامج المساعدات كرامة "100 جنيه" اعتبارا من اليوم الخميس، لما يقرب من 409 آلاف مواطن، لمن يزيد عمرهم على 65 عاما، بتكلفة 41 مليون جنيه، فى إطار اليوم العالمى للمسنين.





يأتى ذلك، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن التوسع فى منظومة الحماية الاجتماعية خصوصا للأسر الأولى بالرعاية ومحدودى الدخل وكبار السن. ويتم زيادة الدعم خلال الشهر الجارى فقط، ليزيد إلى 550 جنيها بدلا من 450 جنيها. ويحصل على هذه الزيادة من يحصل على دعم كرامة ومعاش الضمان الاجتماعى. وتشترط الوزارة على المستفيدين من برنامج الدعم النقدى "تكافل وكرامة"، إلزام الأسر بإرسال فتياتها إلى التعليم كشرط أساسى للحصول على الدعم النقدى وبالفعل استفادت النساء من برامج الحماية الاجتماعية. وزادت نسبة ميزانية التحويلات النقدية من خلال برنامج تكافل وكرامة بمقدار 235% ، كما جرى تقديم الدعم النقدى للسيدات المعيلات بإجمالى 622,512 سيدة مُطلقة أو أرملة أو مهجورة أو زوجة سجين واستخراج الأوراق الثبوتية لما يقرب من 670,000 سيدة.

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