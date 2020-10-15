فيديو .. الفقى يوضح كيفية جذب الشباب للعملية الانتخابية

قال مصطفى الفقى، المفكر السياسى، رئيس مكتبة الإسكندرية، إنه لاحظ مؤخرا تَرَشُّح فئات عمرية شابة لانتخابات مجلس النواب، عكس ما هو متعارف عليه، إيمانا منهم بأنه يمكن أن يكون لهم دور.





وأوضح مصطفى الفقى خلال حوار مع الإعلامى شريف عامر فى برنامج "يحدث فى مصر" المذاع على قناة "إم بى سى مصر"، أنه لجذب الشباب إلى المشاركة فى العملية الانتخابية، يجب أن يكون هناك أحزاب جديدة، وتجمعات شبابية، بالإضافة إلى اختيار المرشحين بشكل موضوعى لا يحكمه علاقات شخصية. وأضاف أن تركيبة الانتخابات فى مصر تتمثل فى العائلات والارتباطات الجهوية، على غرار بعض الدول التى لديها عشائر وقبائل، وأنه من الصعب كسر ذلك بين يوم وليلة.

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