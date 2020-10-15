قرر حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، إطلاق قناة جديدة للتعليم الفني، وذلك في إطار توجه الدولة واهتمامها بتطوير التعليم الفني. وكلف زين رئيس قطاع قنوات النيل المتخصصة أسامة البهنسي بالبدء في التجهيز لانطلاق قناة التعليم الفني في أقرب وقت، بحيث تكون على المستوى المطلوب الذي يتناسب مع تلك المرحلة التي يتجه فيها الجميع لدعم ذلك القطاع التعليمي الهام. وأفاد بيان صدر عن القطاع بأن تردد القناة الجديدة سيكون H 12303 - 5/6 - 27500.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الوطنية للإعلام تستعد لإطلاق قناة جديدة للتعليم الفني على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.