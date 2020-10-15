الهيئة الوطنية للإعلام تعلن إطلاق قناة جديدة للتعليم الفنى

وكلف حسين زين رئيس قطاع قنوات النيل المتخصصة أسامة البهنسى بالبدء فى التجهيز لانطلاق قناة التعليم الفنى فى أقرب وقت، بحيث تكون على المستوى المطلوب الذى يتناسب مع تلك المرحلة التى يتجه فيها الجميع لدعم ذلك القطاع التعليمى المهم.
وأفاد بيان صدر عن القطاع، بأن تردد القناة الجديدة سيكون H 12303 - 5/6 - 27500.
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