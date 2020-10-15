وزير الأوقاف يطالب الأئمة أن ينأوا بأنفسهم عن المشاركة بالحملات الانتخابية

وقال وزير الأوقاف، فى بيان صحفى، إنه حفاظا على هيبة الإمام ومكانته، ودفعا للزج بالمساجد أو العاملين بها فى أى لون من ألوان الدعاية الانتخابية، وحرصا على عدم استغلال الدين أو علمائه فى غير مهمتهم السامية، نؤكد على جميع الأئمة أن ينأوا بأنفسهم عن المشاركة فى أى حملة انتخابية أول الدعاية لأى مرشح تحت أى ظرف من الظروف وبأى صورة من الصور، وألا يسمحوا لأى من المرشحين باستغلال المساجد أو ملحقاتها فى الدعاية الانتخابية بأى صورة من الصور.
وتابع: من يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية والإدارية، وعلى مديرى المديريات والإدارات والمفتشين أخذ علم جميع الأئمة وخطباء المكافأة بذلك، مؤكدًا أن المشاركة الإيجابية وإدلاء الجميع بأصواتهم فى العملية الانتخابية أئمة أو غيرهم هو استحقاق دستورى وواجب وطنى نحث بشدة على أدائه.
وشدد على جميع القيادات الدعوية بالمديريات الإقليمية أهمية الالتزام بوقت الخطبة والالتزام بمتابعة ذلك ومتابعة الالتزام بإجراءات التباعد والإجراءات الاحترازية والوقائية المقررة، وموافاة رئيس القطاع الدينى بأى مخالفة فور وقوعها.
جدير بالذكر أن وزارة الأوقاف كانت قد قررت أن يكون موضوع: "الحياء من الله ومن الخلق ومن النفس شيمة الكرام وفطرة إنسانية سوية " موضوع خطبة الجمعة القادمة 16 أكتوبر 2020م".
وأشار وزير الأوقاف، إلى أن الحياء من الله ومن الخلق ومن النفس من المشتركات الإنسانية التى أجمعت عليها جميع الشرائع السماوية ولَم تنسخ فى أى ملة من الملل أو شريعة من الشرائع، والحياء شعبة من شعب الإيمان وشيمة من أهم شيم الكرام وفطرة إنسانية سوية، حيث يقول نبينا (صلى الله عليه وسلم): "إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستح فاصنع ما شئت"، ويقول (صلى الله عليه وسلم): "الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان".
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