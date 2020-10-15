قرار جمهوري بالموافقة على الاتفاق الفرعي مع كندا بشأن تنفيذ مشروع ومعالجة...

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار رقم 362 لسنة 2020 بالموافقة على الاتفاق الفرعي بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة كندا بشأن تنفيذ مشروع ومعالجة الفجوات فى الصحة والحقوق الإنجابية فى مصر والموقع فى القاهرة بتاريخ 17 مارس 2020 ونشر القرار في الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الخميس.

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