فتاة المعادي تتصدر السوشيال ميديا.. ومتابعون: قلبنا متقطع عليكى

تصدر #فتاه_المعادى موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وكان قد دشن رواد السوشيال ميديا الهاشتاج دعما منهم لقضية مقتل مريم محمد والمعروفة بـ"فتاة المعادي" بعد قبض رجال المباحث أمس على اثنين من مرتكبي الجريمة البشعة.

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وتفاعل عدد كبير من رواد تويتر مع الهاشتاج وجاءت تعليقاتهم كالآتي:

حادثة #فتاة_المعادي..جريمةٌ بحقٍّ وفِعلَةٌ شنعاء توضح ما وصلنا إليه من تَرَدٍّ خُلُقيٍّ وتنذر بسوء عاقبة نشر أعمال العنف في الفَنِّ.

متضامنون مع أهل الفتاة ونرجو الله لها الرحمة والغفران، فمثل هذه الأفعال لا تبرير لها ولا يُقَبَلُ التهوين منها ولا يمكن التغاضي عن فُجْرِ فاعليها.

بيصعب علي الواحد الناس تخلف وتربي وتدخل مدارس وجمعات ويضيعو من عمرهم سنين عشان يفرحو بولادهم وبعدين شخص قذر في لحظه واحده ينهي حياتهم

قلبي متقطع عليكي رغم اني معرفكيش ونفسي حقك يرجعلك في الدنيا زي ما هيرجعلك كدة كدة من ربنا يوم الحساب..ربنا يرحمك يا مريم يا جميلة وانا واثقة انك في أحسن مكان دلوقتي ويابختك بالجنة يا حبيبتي

حسبى الله ونعم الوكيل لك أن تتخيل الرعب الل عاشته فيه قبل ما تموت حسبي الله ونعم الوكيل ( و عند الله تجتمع الخصوم) . اللهم ارحمها واغفر لها . اللهم صبر أهلها

وكان تلقى قسم شرطة المعادي، بلاغا من الأهالي بعثورهم على جثة لفتاة بأحد الشوارع بدائرة القسم.

على الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الحادث، وعثرت على جثة فتاة في العقد الثاني من العمر.

وتشير التحريات الأولية إلى أنه أثناء سير المجني عليها بالشارع قام مجهولون بمضايقتها وجذب حقيبة يدها؛ مما أدى إلى سحلها بالشارع وسقوطها على الأرض ووفاتها، وهو ما سيكشف عنه تقرير الصفة التشريحية للطب الشرعي لبيان سبب الوفاة، وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيق.

وانتقل مساء أمس، الأربعاء، اللوائين أشرف الجندي، مدير أمن القاهرة، ونبيل سليم، مدير المباحث، إلى قسم شرطة المعادى لمتابعة جهود فرق البحث.