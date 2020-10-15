الصرف اليوم بإجمالي 48 مليون جنيه.. التضامن الاجتماعي تقرر زيادة منحة كرامة لـ 409 آلاف مواطن

قررت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي صرف منحة الـ١٠٠ جنيه لمستحقي برنامج المساعدات "كرامة" لمن يزيد عمرهم على ٦٥ عاما اليوم الخميس، وذلك خلال شهر أكتوبر الجاري فقط، والتي كان قد تم إقرارها في إطار اليوم العالمي للمسنين.
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أن عدد مستحقي المنحة من برنامج كرامة يبلغ ما يقرب من ٤٠٩ آلاف مواطن، بتكلفة إجمالية تبلغ ٤٨ مليون جنيه.
وأشارت نيفين القباج إلى أن المنحة المقدمة ستزيد دعم كرامة خلال شهر أكتوبر الجاري فقط إلى ٥٥٠ جنيها بدلا من ٤٥٠ جنيها ، مؤكدة أن هذه الزيادة ستصرف لمدة شهر واحد فقط وهو شهر أكتوبر الجارى.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن هذه الزيادة جاءت في إطار الاحتفال باليوم العالمي للمسنين، مشيرة إلى أن شهر أكتوبر الجاري شهد حزمة من الإجراءات هدفها تخفيف العبء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية وكبار السن، وذلك في ظل توجيهات القيادة السياسية التي تهدف إلى دعمهم بكل السبل وتسخير كل الجهود لتلبية احتياجاتهم.
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