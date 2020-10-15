اليوم.. توقيع بروتوكول تعاون لبدء أول مسح طبى للكشف عن سرطان الرحم بمصر

توقع اليوم الخميس، هيئة الرعاية الصحية، والجمعية المصرية للمنظار، بروتوكول تعاون، لبدء أول مسح طبى فى مصر للكشف عن سرطان الرحم بمقر أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم المهنى بالعباسية.





وقال الدكتور أحمد السبكى رئيس هيئة الرعاية الصحية، فى تصريحات صحفية، إن الهيئة تسعى من خلال هذا البروتوكول إلى تقديم خدمات طبية ذات جودة عالية وفقا للمعايير القياسية. وأشار السبكى إلى أن منظومة التأمين الصحى الشامل رائدة وسباقة فى تقديم الخدمات المتطورة، كإضافة مسح طبى للكشف عن أورام عنق الرحم بالمجان للسيدات المنتفعات بخدمات التأمين الصحى الشامل.

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