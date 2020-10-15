عاجل.. السيسى يصدر 3 قرارات جمهورية جديدة

شمل القرار الأول برقم 362 لسنة 2020، الموافقة على الاتفاق الفرعى بين الحكومة المصرية والكندية، بشأن تنفيذ مشروع "معالجة الفجوات فى الصحة والحقوق الإنجابية فى مصر"، والموقع فى مدينة القاهرة 17 مارس الماضى.

كما أقر الرئيس السيسى مذكرة تفاهم بين مصر ومجلس أمناء الجامعة الأمريكية بالقاهرة، بقرار رقم 426 لسنة 2020، بشأن تعديل المادة السادسة من البروتوكول الموقع بين الطرفين بتاريخ 13 نوفمبر 1975 عن وضع وتنظيم الجامعة الأمريكية بالقاهرة والموقعة بمايو الماضى.

ووافق الرئيس بقرار رقم 445 لسنة 2020 على اتفاقية تعديل بين مصر ممثلة فى وزارة المالية وبنك الإمارات دبى الوطنى "كابيتال ليمتد"، وبنك أبوظبى الأول وأطراف أخرى بشأن تعديل ثلاث اتفاقيات تجارية "اتفاقية الشروط التجارية واتفاقية التسهيلات التقليدية"، و"اتفاقية التسهيلات الإسلامية" أبرمت بين ذات الأطراف بتاریخ 20 يوليو، وصدر بشأنها قرارات رئيس الجمهورية أرقام 428 و429 و430 لسنة 2020 الموقعة بتاريخ 4 أغسطس الماضى.