بث مباشر.. السيسى يشهد احتفال تخريج دفعة جديدة من أكاديمية الشرطة

جاء ذلك وفقا لما صرح به السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية. ويحضر الحفل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، ورئيس مجلس النواب وعدد من الوزراء وقيادات الدولة والشخصيات العامة والرموز الوطنية وأهالى الخريجين.

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