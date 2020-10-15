قرار جمهوري بالموافقة على تعديل 3 اتفاقيات بين المالية وبنوك الإمارات دبي...

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارا رقم 445 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاقية تعديل بين جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة المالية وبنك الإمارات دبى الوطنى كابيتال ليمتد وبنك أبو ظبي الأول وأطراف أخرى بشأن تعديل ثلاث اتفاقيات تجارية " اتفاقية الشروط التجارية واتفاقية التسهيلات التقليدية واتفاقية التسهيلات الإسلامية " أبرمت بين ذات الأطراف بتاريخ 20 يوليو 2020 وصدر بشأنها قرارات رئيس الجمهورية أرقام 428 و429 و430 لسنة 2020 الموقعة بتاريخ 4 أغسطس 2020.

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