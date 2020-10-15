تشييع جنازة فتاة المعادي من مسجد السيدة نفيسة ودفنها في مقابر الأسرة

تقرر تشيع جنازة فتاة المعادى ظهر اليوم الخميس من مسجد السيدة نفيسة، ويتم دفنها بمقابر الأسرة فى بلبيس.

الفيديوهات والصور كشفت تفاصيل قبض رجال مباحث القاهرة، وتحديد هوية المتهمين الثلاثة المتورطين فى واقعة سحل وقتل فتاة المعادى، بعد فشلهم فى التحرش بها، وسرقة حقيبتها، وهو ما كشفت عنه كاميرات المراقبة محل الواقعة.

وتم توجيه عدة مأموريات أمنية لضبط الجناة فى الأماكن التى يترددون عليها، ومن المقرر سقوطهم خلال الساعات القادمة.

وكشفت التحريات الأولية، عن أن فتاة المعادى قد تعرضت لواقعة تحرش من قبل 3 شباب كانوا يستقلون سيارة أثناء سيرها بشارع 9 دائرة قسم شرطة المعادى، وعندما تصدت لهم حاولوا جذب حقيبة يدها؛ مما تسبب فى سقوطها على الأرض، وتم سحلها عدة أمتار وارتطمت بالرصيف لتسقط جثة هامدة نتيجة الحادث.

واستعجلت النيابة العامة تحريات المباحث حول الحادث، وكذا تفريغ كاميرات المراقبة محل ارتكاب الواقعة لكشف ملابساتها، حيث تم التحفظ على 5 كاميرات وتم تفريغهم وإعادة تقرير مفصل تم من خلاله كشف ملابسات الحادث.

تلقى قسم شرطة المعادى بلاغا من الأهالى بعثرهم على جثة لفتاة بأحد الشوارع بدائرة القسم على الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الحادث، وعثر على جثة فتاة فى العقد الثانى من العمر.

وتشير التحريات الأولية إلى أنه أثناء سير المجنى عليها بالشارع قام مجهولون بمضايقتها وجذب حقيبة يدها، مما أدى إلى سحلها بالشارع وسقوطها على الأرض مما أدى إلى وفاتها، وهو ما سيكشف عنه تقرير الصفة التشريحية للطب الشرعى لبيان سبب الوفاة، تحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيق وقد انتقل مساء أمس اللوائين أشرف الجندى مدير أمن القاهرة ونبيل سليم مدير المباحث الى قسم شرطة المعادى لمتابعة جهود فرق البحث.

الفيديو الذى قاد رجال الأمن للقبض على المتهمين بقتل فتاة المعادى

وأظهرت الفيديوهات سيارة المتهمين "الميكروباص" قبل ارتكاب الجريمة والذى تمكن من خلاله ضباط مباحث القاهرة من تحديد الجناة، كما أظهر الفيديو "مريم" قبل الحادث بلحظات، وبعدها ظهر الجناة حال استعدادهم لارتكاب السرقة والبحث عن ضحية، حتى عثرا على الفتاة وحاولا سرقتها، مما أدى إلى مقتلها، ولحظة هروب الجناة عقب خطف الحقيبة وسحل الفتاة.

الفتاة قبل لحظات من الحادث

وتكشف الفيديوهات المتهمين حال استعدادهم لارتكاب السرقة والبحث عن الضحية فى أحد شوارع المعادى، كما تتضمن الفيديوهات المجنى عليها "مريم" قبل الحادث بلحظات، وفيديو آخر للحظة هروب الجناة عقب خطف الحقيقة وسحل "مريم".