الرئيس السيسى يصدق على اتفاق معالجة الفجوات فى الصحة والحقوق الإنجابية

نشرت الجريدة الرسمية، تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى، على القرار رقم 362 لسنة 2020 بالموافقة على الاتفاق الفرعى بين حكومة جمهورية مصر العربية، وحكومة كندا، بشأن تنفيذ مشروع "معالجة الفجوات فى الصحة والحقوق الإنجابية فى مصر"، وذلك بعد أن وافق عليه مجلس الوزراء.

ويهدف الاتفاق- المنشور فى الجريدة الرسمية- إلى تمكين المرأة وإشراك الرجال فيما يتعلق بتنظيم الأسرة، وذلك عن طريق زيادة الوعى بخدمات تنظيم الأسرة فى مصر، وتسهيل الحصول على هذه الخدمات ورفع مستواها، إلى جانب مُعالجة الصُعوبات الاجتماعية والسلوكية التى تواجهها الفتيات والنساء فى الحصول على الخدمات الصحية الجيدة.

ويتضمن أنشطة تتمثل فى شراء وسائل تنظيم الأسرة، وتطوير خطة التوزيع فى المناطق المستهدفة، إلى جانب تصميم ونشر منهج شامل للتعليم فى مجال السكان وتنظيم الأسرة، وتنظيم فعاليات للتوعية بأهمية الالتزام القومى نحو تنظيم الأسرة.

وينفذ الاتفاق بواسطة صندوق الأمم المتحدة للسكان، ويلتزم الصندوق عند اتمام جميع أنشطة المشروع بأولويات وزارة الصحة والسكان فى هذا الشأن.