السيسي يوافق على اتفاق بين الحكومة ومجلس الجامعة الأمريكية.. تعرف عليه

نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، رقم 426 لسنة 2020 بشأن الموافقة على مذكرة تفاهم بين الحكومة المصرية ومجلس أمناء الجامعة الأمريكية بشأن تعديل المادة السادسة من البروتوكول الموقع بين الطرفين بتاريخ 13 نوفمبر 1975 حول وضع وتنظيم الجامعة الأمريكية بالقاهرة والموقعة بتاريخ 7 مايو 2020.
ويتضمن الاتفاق إعفاء الحكومة المصرية لجميع الآجور والمرتبات التى تصرف من أى مصادر تمويل غير محلية من الضرائب المحلية.
كما تخصص الجامعة الأمريكية بالقاهرة للحكومة المصرية 30 منحة دراسية كاملة سنويا تقدم للطلاب المصريين من المدارس الحكومية الذين ترشحهم وزارة التعليم العالى للراغبين فى الدراسة بالجامعة بمرحلة البكالوريوس، طبقا لشروط وأحكام القبول المعمول بها لدى الجامعة.
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