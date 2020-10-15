وزير الري يتابع اللمسات الأخيرة لتنظيم أسبوع القاهرة للمياه 2020

عقد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري إجتماعًا مع الدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط بالوزارة ورئيس اللجنة اللجنة التنظيمية لأسبوع القاهرة للمياة ، والمقرر تنظيمه خلال الفترة ١٨-٢٤ أكتوبر الجاري للعام الثالث على التوالي ، وذلك للوقوف على الإستعدادات النهائية لتنظيم الأسبوع في ضوء الحرص على خروجه في أفضل صوره

وأكد الدكتور عبد العاطي على تكريم الفائزين في المسابقة القومية للمحافظة على المياه والفائزين في كافة المسابقات ومنها مسابقة أفضل مشروع تخرج، والمسابقة الدولية لعرض رسائل الماجستير والدكتوراة في ثلاث دقائق، ومسابقة أفضل فيديو توعوي في مجال المياه بالإضافة إلى عرض أفضل الممارسات بين المزارعين في الحفاظ على المياه ، وكذلك تكريم أبناء الوزارة المتميزين والذين تمكنوا من إدارة الأزمات خلال مواسم السيول والفيضان بالشكل الأمثل ، وأيضًا تكريم شباب الوزارة الحاصلين على درجات الماجستير والدكتوراه .

ويحضر حفل الافتتاح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء و ماسيج بوبواسكى ممثل الإتحاد الأوروبي و لويس فاشون زئيف المجلس العالمي للمياه والأميرة سُمية بنت الحسن مبعوثة منظمة اليونيسكو للعلوم والسلام ورئيس الجمعية العلمية الملكية بالمملكة الأردنية الهاشمية ولفيف من الخبراء والمتخصصين والمعنيين بمجال المياه محليًا وإقليميًا ودوليًا

وأكد عبد العاطي على إتباع كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية خلال أسبوع القاهرة للمياة للتعامل مع فيروس COVID 19 المستجد

وتجدر الإشارة الى أن أسبوع القاهرة للمياه يتم تنفيذه للعام الثالث على التوالى تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وتنظمه وزارة الموارد المائية والري بالتعاون مع الشركاء من المنظمات الإقليمية والدولية والمؤسسات والجهات والوزارات على المستوى القومي

و يعتبر " أسبوع القاهرة للمياه" بمثابة الحدث الأكبر من نوعه في مصر والمنطقة العربية وأفريقيا والمتخصص في مجال المياه، ويُعقد هذا العام تحت شعار "الأمن المائي من أجل السلام والتنمية في المناطق القاحلة - الطريق إلي داكار 2021"، ويهدف إلى تعزيز الوعي المائي وتشجيع الإبتكارات لمواجهة تحديات المياه والتعرف على التحركات العالمية والجهود المبذولة لمواجهة تلك التحديات، بالإضافة إلى تحديد الأدوات الحديثة والتقنيات المستخدمة لإدارة الموارد المائية، اﻷمر الذي جعله محور دعم واهتمام ومحط أنظار كافة الخبراء والمعنيين بالمياه محليًا وإقليميًا ودوليًا.