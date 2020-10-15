قرار جمهوري بتعديل المادة السادسة من البروتوكول حول وضع الجامعة الأمريكية بالقاهرة

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قراراً رقم 426 لسنة 3030 بشأن الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة جمهورية مصر العربية ومجلس أمناء الجامعة الأمريكية بالقاهرة بشأن تعديل المادة السادسة من البروتوكول الموقع بين الطرفين بتاريخ 13 نوفمبر 1975 حول وضع الجامعة الأمريكية بالقاهرة والموقعة بتاريخ 7 مايو 2020 ونشر القرار في الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الخميس.

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