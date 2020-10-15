قرار جمهوري بالموافقة على تعديل ثلاث اتفاقيات تجارية بين المالية وبنوك الإمارات دبي وأبو ظبي

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار رقم 445 لسنة 2020 بشان الموافقة على اتفاقية تعديل بين جمهورية مصر العربية ممثلة فى وزارة المالية وبنك الإمارات دبى الوطنى كابيتال ليمتد وبنك ابو ظبي الأول وأطراف اخري بشأن تعديل ثلاث اتفاقيات تجارية " اتفاقية الشروط التجارية واتفاقية التسهيلات التقليدية واتفاقية التسهيلات الإسلامية " أبرمت بين ذات الأطراف بتايخ 20 يوليو 2020 وصدر بشانها قرارات رئيس الجمهورية أرقام 428 و 429 و 430 لسنة 2020 الموقعة بتاريخ 4 أغسطس 2020
ونشر القرار في الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الخميس.
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