الأرصاد: طقس خريفي معتدل لمدة 72 ساعة.. وأجواء مناسبة لإجازة نهاية الأسبوع

أكد الدكتور محمود شاهين، المتحدث باسم هيئة الأرصاد الجوية، استمرار حالة الطقس المستقر على البلاد اعتبارًا من اليوم الخميس، حتى منتصف الأسبوع المقبل، دون وجود أي ظواهر جوية مؤثرة على الطرق تعوق الحركة.

وحذر محمود شاهين في تصريحات لـ "دوت الخليج"، السائقين على الطرق في الساعات الباكرة من الصباح بسبب الشبورة المائية على الطرق، مُشيرًا إلى وجودها على الطرق الزراعية والسريعة والساحلية في الساعات الأولى من الصباح.

وأوضح المتحدث باسم هيئة الأرصاد الجوية، أن الطقس يظل مائلا للحرارة على القاهرة والوجه البحري نهارا، حيث تتراوح درجات الحرارة بين 31 لـ 32 درجة، بينما يكون الطقس معتدلا على السواحل الشمالية ويبقى حارًا على محافظات الصعيد، حيث تسجل درجات الحرارة 37 درجة.

وقال إن الطقس مناسب تماما لقضاء عطلة نهاية الأسبوع، حيث تظل درجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية في مثل هذا التوقيت من العام، ويكون الطقس خريفيا معتدلا على كل أنحاء البلاد لمدة الـ 72 ساعة المقبلة.