"نهضة مصر" تتبرع بمليون جنيه لصالح مستشفى أهل مصر لعلاج الحوادث والحروق بالمجان

أعلنت نهضة مصر للنشر عن تبرعها بقيمة مليون ومئة ألف جنيه مصري لصالح مستشفى أهل مصر لعلاج الحوادث و الحروق بالمجان، والتي سيتم بها تجهيز غرفة رعاية في قسم الخاص بالعناية للأطفال.

وعبرت داليا محمد ابراهيم، رئيس مجلس إدارة نهضة مصر للنشر، عن سعادتها بالتعاون مع مؤسسة أهل مصر للتنمية، مشيدًة بدورها المؤثر في علاج الحروق وإنقاذ ضحاياها. وأضافت أن هذا التعاون يأتى فى اطار حرص نهضة مصر على تقديم الدعم المستمر للمجتمع المصرى فى شتى الأوجه ، فالشركة لها عدد كبير من المبادرات فى مجالات الصحة والتعليم، والتي تسعى من خلالها بإحداث فرق حقيقي في حياة أكبر عدد ممكن من الفئات التي تحتاج لمساندة ودعم.



ومن جانبها، أشادت الدكتورة هبة السويدي، رئيس مجلس الأمناء مؤسسة أهل مصر للتنمية، بمبادرة نهضة مصر للنشر للتبرع لضحايا الحروق، ووعي المؤسسة بدورها المجتمعي وقدرتها على دعم المؤسسات التنموية. مشيرةً، إلى أهمية دمج المؤسسات في شراكات من هذا النوع، لتقديم نموذج جديد ومتكامل للرعاية المجانية للمرضى والتي تندرج تحت المسؤولية الاجتماعية لكل مؤسسة.

وأشارت السويدي إلى أهمية المساهمات المادية، التي تعد أساسًا لبناء هذه المشروعات، وتوظيفها بشكل فعال لمضاعفة حجم الخدمة الطبية، وهو ما تسعى إليه المؤسسة من خلال نخبة من الأطباء الكفء وطاقم التمريض، المدرب على التعامل الصحيح مع الحالات الحرجة وتقديم أفضل سبل الرعاية العلاجية والصحية والنفسية لهم.

مؤسسة أهل مصر للتنمية هي مؤسسة تنموية غير هادفة للربح تعمل في مجالات الصحة، والتوعية والتنمية الاجتماعية. تهدف المؤسسة للوصول إلى مجتمعات إنسانية خالية من الحروق، كما تسعى إلى تطوير نموذج متكامل معترف به دوليًا لرعاية ضحايا الحروق طبيًا ونفسيًا، فضلًا عن وضع معايير جديدة للإدارة المتكاملة للحروق في مصر، والذي سيقوم بتطبيقه في مستشفى أهل مصر لعلاج الحوادث و الحروق بالمجان.