وجه الرئيس السيسى رسالة إلى أولياء الأمور المتواجدين في أكاديمية الشرطة اليوم، قائلا: "أرحب بكل الأسر الموجودة.. أولياء الأمور الذين أعدوا أبناءهم ثم قدموهم لمصر في كلية الشرطة.. حتى يدافعوا عنا كلنا.. وكل التحية والتقدير والاحترام والاعتزاز".
وأضاف الرئيس السيسى: "أهنئكم جميعا أبناءنا الخريجين.. وأبناءنا الطلاب الموجودين في الكلية.. وأتمنى لكم كل التوفيق وربنا يحفظكم من كل شر وسوء.. وألف مبروك".
ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الخميس، احتفال أكاديمية الشرطة بتخريج دفعة جديدة من طلبة كلية الشرطة لعام 2020، وذلك بمقر أكاديمية الشرطة في القاهرة الجديدة، بحضور عدد من كبار رجال الدولة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السيسى يدعو لطلاب الشرطة الخريجين: "أتمنى لكم التوفيق.. وربنا يحفظكم" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.