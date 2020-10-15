السيسى يدعو لطلاب الشرطة الخريجين: "أتمنى لكم التوفيق.. وربنا يحفظكم"

وجه الرئيس السيسى رسالة إلى أولياء الأمور المتواجدين في أكاديمية الشرطة اليوم، قائلا: "أرحب بكل الأسر الموجودة.. أولياء الأمور الذين أعدوا أبناءهم ثم قدموهم لمصر في كلية الشرطة.. حتى يدافعوا عنا كلنا.. وكل التحية والتقدير والاحترام والاعتزاز".

وأضاف الرئيس السيسى: "أهنئكم جميعا أبناءنا الخريجين.. وأبناءنا الطلاب الموجودين في الكلية.. وأتمنى لكم كل التوفيق وربنا يحفظكم من كل شر وسوء.. وألف مبروك".

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الخميس، احتفال أكاديمية الشرطة بتخريج دفعة جديدة من طلبة كلية الشرطة لعام 2020، وذلك بمقر أكاديمية الشرطة في القاهرة الجديدة، بحضور عدد من كبار رجال الدولة.