"مصر الخير" تتكفل بإقامة ومصروفات 340 طالبة ببنى سويف والمنوفية و50 وافدا

أنهى برنامج "ابن السبيل" بمؤسسة "مصر الخير" استعداداته لبدء العام الدراسى الجديد الذى ينطلق 17 أكتوبر الجارى واستقبال الطلبة الوافدين ببيت الطلبة الوافدين التابع للبرنامج وكذلك الطالبات المغتربات من محافظات أخرى بمحافظتى بنى سويف والمنوفية إضافة إلى التكفل بكافة المصروفات الدراسية، وذلك فى إطار جهوده لتوفير كافة سبل ووسائل الراحة اللازمة لتلقى العلم للطلبة والطالبات المغتربات سواء من الوافدين من خارج مصر أو من الأقاليم ممن يدرسون بمحافظات أخرى غير المقيمين بها.

وقال مدحت أحمد ، مدير برنامج "ابن السبيل" بمؤسسة "مصر الخير" إن السبيل هو الطريق وابن السبیل ھو الملازم للطريق أى الموجود على سفر ولكن متى يستحق من المصرف الشرعى للزكاة ؟ اذا كان فى احتیاج ولايستطیع تلبیة احتياجاته خلال سفره ، وتعريف ابن السبیل : ھو الغريب الذى انقطعت به السبل ويبعد عن موطنه الأصلي 85 كم فأكثر وھى المسافة التى نقصر فیھا فى الصلاة وتدل على ان الغريب انتقل من بلد الى بلد اخرى .

وأضاف مدير برنامج "ابن السبيل" : ان الأنشطة التى يقوم بها برنامج "ابن السبيل" تتضمن توفير الإقامة لطلبة العلم فى البيوت التابعة للمؤسسة وتسديد كافة المصروفات الدراسية حيث يتكفل برنامج "ابن السبيل" بإقامة 290 طالبة مع تخفيض الاعداد هذا العام بمبنى الطالبات بمحافظة بنى سويف إضافة إلى تسديد كافة مصروفاتهن الدراسية وكذلك الحال بالنسبة لبيت الطالبات بمحافظة المنوفية الذى يتسع لتسكين ٦٨ طالبة إلا أنه سيتم تسكين 50 طالبة فقط هذا العام ضمن الإجراءات الاحترازية التى تتبعها مؤسسة "مصر الخير" والدولة المصرية فى مواجهة انتشار فيروس كورونا .

وأوضح مدير برنامج "ابن السبيل" أن ھناك العديد من الطالبات لا يجدن اماكن لھن بالمدن الجامعیة نتیجة لكثرة الأعداد التي تقدم بالمدن الجامعیة والقدرة الاستیعابیة للمدينة الجامعیة لیست قادرة على تسكین جمیع الطالبات لذلك قامت مؤسسة "مصر الخیر" من خلال برنامج "ابن السبيل" بتوفیر بیت لطالبات كلیات بني سويف وكذلك بالمنوفية وتوفیر إقامة مجانا ودورات تدريبیة وطاقم عمل كامل ويتم تكريم الطالبة المثالیة كل شھر ويتم عمل متابعة دورية للدار ، كما يتم سداد مصروفات الدراسة للطالبات بالدار .

وأشار مدحت أحمد إلى أن بيت الطالبات ببنى سويف يستوعب 290 طالبة و تم تجھیز البیت بمطابخ وديب فريزر وثلاجات وجمیع التجھیزات التي تحتاج الیھا الطالبة لإعداد الوجبة الخاصة بھا مع وجود قاعة مجھزة لتوفیر بیئة تعلیمیة مناسبة للطالبات ، كما يتم التكفل بمصاريف طالبة العلم بمبلغ 3150 ج سنویا أو 350 ج شھریا ، وسداد المصروفات الدراسية بحد اقصي 1000 جنيه ، وكذلك الحال بالنسبة لبيت الطالبات بمحافظة المنوفية الذى يستوعب ٦٨ طالبة .

وفيما يتعلق بالخدمات التى يقدمها برنامج "ابن السبيل" للطلبة الوافدين، أكد مدير برنامج "ابن السبيل" بمؤسسة مصر الخير" أن المشروع يولى أهمية كبيرة للطلبة الوافدين الذين يأتون إلى مصر لتلقى العلوم الدينية الصحيحة المعتدلة من خلال المنهج الأزهرى الوسطى المعتدل ليكونوا بذلك سفراء لمصر وللأزهر الشريف فى بلدانهم لنشر المفاهيم الدينية الصحيحة ومواجهة كافة أشكال التطرف والغلو .

وأوضح أن برنامج "ابن السبيل" يتكفل بإقامة 50 طالبا وافدا فى بیت الطلبة الوافدین إضافة إلى التكفل بالمصروفات الدراسية والتكفل بطالب علم وافد ب 24000 ج سنويا او 2000 ج شھريا ، لافتا إلى أن العديد من الطلاب الوافدين يأتون علي منحة دراسیة بجامعة الازھر لاستكمال تعلیمھم الجامعي ولكن لا تستطیع مدينة البعوث استیعاب جمیع الطلاب الوافدين لذلك اتجھت مؤسسة مصر الخیر" لدعم ورعاية طلاب العلم الوافدين من خارج مصر عن طريق توفیر ( مسكن + منحة تغذية + دروس شھرية +مصروفات إدارية ) لیصبحوا سفراء العلم الأزھرى الوسطى الأصیل فى بلادھم .