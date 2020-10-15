الإيكونومست: 2021 بداية تعافي قطاعات السياحة والتصدير والخدمات في مصر

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء انفوجراف عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك حول توقعات الايكونومست بايجابية الاقتصاد المصري.

واوضح الانفوجراف ان الايكونومست توقعت ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي المقدم في 2020 الى 3.8% ، لافتا ان الاقتصاد المصري سيعاود استقراره خلال الـ ٥ سنوات المقبلة .

واشار الانفوجراف الى ان عام 2021 سيكون بداية التعافي لقطاعات السياحة و التصدير والخدمات ، موضحا ان مصر صاحبة اعلى معدل نمو مرتفع للناتج المحلي الاجمالي في الشرق الأوسط وشمال افريقيا .

وقال المركز انه رغم ما شهده العالم جراء التداعيات السلبية لجائحة فيروس كورونا المستجد، فإن الاقتصاد المصري ما زال محتفظًا باستقراره، ومعدلات نموه الإيجابية بشهادة المؤسسات الدولية الاقتصادية المختلفة، آخرها تقرير الإيكونومست عن مصر في أكتوبر 2020، والذي يٌقدر معدل النمو في 2020 بنسبة 3.8%.