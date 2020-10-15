نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء انفوجراف عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك حول توقعات الايكونومست بايجابية الاقتصاد المصري.
واوضح الانفوجراف ان الايكونومست توقعت ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي المقدم في 2020 الى 3.8% ، لافتا ان الاقتصاد المصري سيعاود استقراره خلال الـ ٥ سنوات المقبلة .
واشار الانفوجراف الى ان عام 2021 سيكون بداية التعافي لقطاعات السياحة و التصدير والخدمات ، موضحا ان مصر صاحبة اعلى معدل نمو مرتفع للناتج المحلي الاجمالي في الشرق الأوسط وشمال افريقيا .
وقال المركز انه رغم ما شهده العالم جراء التداعيات السلبية لجائحة فيروس كورونا المستجد، فإن الاقتصاد المصري ما زال محتفظًا باستقراره، ومعدلات نموه الإيجابية بشهادة المؤسسات الدولية الاقتصادية المختلفة، آخرها تقرير الإيكونومست عن مصر في أكتوبر 2020، والذي يٌقدر معدل النمو في 2020 بنسبة 3.8%.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الإيكونومست: 2021 بداية تعافي قطاعات السياحة والتصدير والخدمات في مصر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.