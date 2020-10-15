لجان رصد الدعاية الانتخابية تواصل عملها قبل الجولة الأولى

تواصل لجان رصد مخالفة ضوابط الدعاية الانتخابية لانتخابات مجلس النواب، بالمحافظات المشكلة طبقا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، عملها قبل غلق باب الدعاية، الأحد المقبل.





وتعد اللجان المشكلة بكل محافظة تقارير، تتضمن رصد لما تراه من مخالفات بعد إجراء المعاينة اللازمة وحصر للمخالفات ووقائعها ومظاهرها وتحديد مرتكبيها كلما أمكن ذلك، بالإضافة إلى تقدير القيمة النقدية للتبرعات العينية التى يتعذر تقديم فاتورة معتمدة بقيمتها، وترسل اللجان التقارير إلى مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات. كما يعمل المحاسبون بمكتب خبراء وزارة العدل بمراجعة الدعاية الانتخابية فى دوائر المحاكم الابتدائية لمرشحى مجلس النواب، وضبط سجلات الحسابات، وفقًا للأصول المحاسبية، وتقدير القيمة النقدية للتبرعات العينية التى يتلقاها المترشح أو القائمة، والتى يتعذر تقديم فاتورة معتمدة بقيمتها. ويراجع المحاسبون أيضا مصارد التمويل وحسابات الدعاية الانتخابية للمرشحين وتعرض نتائج الأعمال على لجنة متابعة سير الانتخابات وتلقى طلبات الترشح التى تعد تقرير بذلك للعرض على الهيئة الوطنية للانتخابات عند اكتشاف أى مخالفات.

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