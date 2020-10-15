صور.. توزيع 500 حقيبة مدرسية على الطلاب فى الإسكندرية

وقال المحافظ، فى تصريحات صحفية، إنه سيتم توزيع 4 آلاف حقيبة مدرسية على طلاب المدارس الحكومية الأكثر احتياجا بجميع الإدارات التعليمية بالإسكندرية، فى إطار جهود الدولة لرفع المعاناة عن أولياء الأمور.

وهنأ الشريف الطلاب بالعام الدراسى الجديد، متمنيا لهم عاما مزيدا بالنجاح والتوفيق، مشيدا بجهود مديرية التربية والتعليم والمجتمع المدنى فى رفع العبء عن كاهل المواطنين.

وأضاف المحافظ، أنه سيجرى التنسيق مع المجتمع المدنى ورجال الأعمال بالإسكندرية، للمساهمة فى دفع المصروفات الدراسية لهؤلاء الطلاب.

جاء ذلك بحضور يوسف الديب، وكيل مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، والمهندس أحمد كمال، رئيس مجلس الأمناء والآباء والمعلمين بالجمهورية.