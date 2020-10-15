فيديو .. أيمن عدلى يستضيف الفريق مهاب مميش فى كنوز الوطن قريبا

ومن المقرر أن يذاع الحوار قريبا على التليفزيون المصرى، حيث يتحدث خلاله مميش عن قناة السويس ومستقبلها، وأهم المشروعات الكبرى التى نفذتها الدولة المصرية، بالإضافة إلى حرب أكتوبر المجيدة.

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