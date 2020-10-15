مرشحة بقائمة نداء مصر : تقدمت للانتخابات بسبب حبى للعمل العام

أكدت شيماء عليبة، المرشحة على قائمة نداء مصر لانتخابات مجلس النواب، صعوبة خوض عملية الانتخابات، خاصة الأيام التى تسبق عملية التصويت، مشيرة إلى تواجدها فى غرفة عمليات القائمة وانشغالها بين مؤتمرات وجولات، ما يضطرها إلى اللجوء لخاصية البث المباشر عبر مواقع التواصل الاجتماعى.





وقالت شيماء عليبة، إنها ليست مهندسة رغم إدارتها لإحدى شركات المقاولات، وتشارك بأغلب المشروعات القومية، واستطاعت اكتساب لقب مهندسة من خلال العمل واكتساب الخبرات حتى ظن من حولها أنها مهندسة وأصبحوا ينادونها باللقب.

ولفتت مرشحة قائمة نداء مصر (الجيزة وشمال وجنوب الصعيد)، إلى أنه تقدمت لانتخابات مجلس النواب، بسبب حبها للعمل العام الذى فاق 5 سنوات، خصوصًا فيما يخص قضايا الشباب، وبالتحديد شباب المهندسين، مضيفة أنها عملت فى بعض المبادرات المجتمعية الأخرى بعضها لذوى الاحتياجات الخاصة.

وعن الترشح للبرلمان، أوضحت، أنها مسؤولية كبرى، خاصة فيما يخص الوقت لوجود الكثير من الالتزامات عليها، فى مقدمتها، شركتها التى يعمل بها الكثيرون، بجانب مجمع صناعى، مؤكدة أن قرارها بخوض السبق الانتخابى، هدفه دعم الشباب تحت قيادة ودعم الدولة المصرية، التى تعطى للشباب الأولوية لتولى المناصب القيادية.

وأضافت، أن هناك ضرورة لمحاربة الروتين فى كل المجالات بالمصانع والشركات، مؤكدة أن اندماج المرأة فى العمل العام خلال عهد الرئيس السيسى، أعطى لها الفرص للتصدى لمشكلات النساء عن قرب وخبرة والتعامل معها.

وعن دور الدولة فى دعم الشباب، أكدت أنه منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى، شؤون البلاد، دفع بالشباب للتأهيل لتولى المناصب السياسية والاجتماعية، ورأينا نماذج المحاكاة، مضيفة: "مجرد مشاركة الشباب يضيف رونقًا خاصًا لجميع الأحداث المقبلة فى البلاد، ما لم يحدث سابقا فى أى عهد، مؤكدة أن الدولة خلال السنوات المقبلة ستقلد الشباب جميع المناصب القيادية نحو دولة أكثر شبابا.

وأشارت إلى أن الشباب ما بين العشرين والخمس وثلاثين عاما، ترى مشكلاتهم عن قرب، مؤكدة أن وجود الشباب القادر والطموح فى ظل المشروعات القومية للدولة، يصل بمصر إلى مالا نهاية من التقدم، مضيفة: "أتمنى أن تكون عند حسن ظن الناخبين، ووجهت الشكر لمجلس نواب الشباب المصرى".