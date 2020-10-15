صور .. الانتهاء من تطوير 3 ملاعب رياضية بمراكز شباب الوادى الجديد

أعلنت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية بالتعاون والتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة بالوادى الجديد، الإنتهاء من إنشاء 3 ملاعب رياضية بمراكز شباب الداخلة.





ووفقا لبيان أصدرته الوزارة اليوم الخميس، ذكر الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، أن هناك استراتيجية واضحة ومنظمة لتطوير المنظومة الرياضية والشبابية وجعل مراكز الشباب مؤهلة لاستقبال شباب مصر.

وجاءت الملاعب الجديدة بمراكز الشباب بقطاع الداخلة بمحافظة الوادى الجديد وهى "ملعب مركز شباب العروبة بغرب الموهوب، وملعب مركز شباب عبد القادر بالموهوب، وملعب بمركز شباب عزب القصر بالداخلة".

يذكر أن وزارة الشباب والرياضة خلال الفترة الحالية، تعمل على مشروع تطوير المدينة الشبابية بمدينة الخارجة بتكلفة 25 مليون جنيه، لينتهى المشروع فى نهاية 2022.

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