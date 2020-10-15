صور.. محافظ الإسكندرية يتابع أعمال إصلاح الهبوط الأرضى بشارع 45

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وأوضح المحافظ، فى تصريحات صحفية، أنه جارٍ أعمال ردم وإصلاح الهبوط، مشيرا إلى وجود احتمالين وراء هبوط الأرض الأول بسبب المياه الجوفية أو وجود تسرب من أحد مطابق الصرف الصحى.
وكلف المحافظ بوضع حواجز حديدية بموقع الهبوط، وتواجد إدارة المرور، لضمان استمرار حركة المرور تزامنا مع أعمال الإصلاح.
كانت غرفة عمليات حى المنتزه أول تلقت بلاغا، مساء أمس، يفيد بحدوث هبوط أرضى بشارع 45، وانتقل مسؤولو الحى وقوات الشرطة وإدارة المرور إلى موقع البلاغ.
وتبين من الفحص حدوث هبوط أرضي بعمق 5 أمتار وقطر 5 أمتار بمنتصف الشارع المشار إليه، دون حدوث أى إصابات أو خسائر فى السيارات.
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