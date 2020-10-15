فيديو يكشف الجريمة البشعة.. لحظة دهس فتاة المعادي

أظهرت مشاهد فيديو لحظة الجريمة البشقة بدهس فتاة المعادي، حيث أظهرت وجود دائرة على السيارة الميكروباص المستخدمة فى حادث مقتل فتاة المعادى، وتظهر خلالها سقوط المجنى عليها من السيارة واصطدامها بسيارة آخرى كانت متوقفة بجانب الطريق، وقام الميكروباص بسحلها وسقطت أسفل العجلات.

وبلغ قسم شرطة المعادى، تواجد جثة لسيدة بتقاطع شارعى 86 والقناه بالمعادى، وتبين وجود جثة لسيدة تدعى مريم محمد على 24 سنة موظفة بالبنك الأهلى، ومقيمة بالمعادى، مصابة بجرح بالرأس ونزيف دموى من الأذن وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم والايدى، وتبين أن المسروقات عبارة عن حقيبة يدها التى تحوى أدوات مكياج، وحافظة جلديه بها أوارق المتوفاة، وملابس رياضية، وعثر بجوارها على هاتفها المحمول.