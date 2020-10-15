نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الخميس، قرارات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالموافقة على إسقاط الجنسية المصرية عن خمسة أشخاص.
وأوضحت القرارات أن إسقاط الجنسية المصرية عن الأشخاص الخمسة يأتي نظرًا لتجنسهم بالجنسية الإسرائيلية دون الحصول على إذن مسبق من الجهات المصرية المعنية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تجنسوا بالإسرائيلية..الجريدة الرسمية تنشر قرارات رئيس الوزراء بإسقاط الجنسية المصرية عن خمسة أشخاص على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.