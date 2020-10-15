مدبولي يوافق على المشروعات المقترحة لتطوير واحة سيوة التى تقدر تكلفتها بـ 725 مليون جنيه

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، مع الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، لاستعراض عدد من ملفات العمل، وذلك بحضور مسئولى الوزارة.

تناول وزير الموارد المائية والرى المشروعات المقترحة لتطوير واحة سيوة، مشيرًا إلى أنها تتضمن، العمل على غلق الآبار العشوائية واستبدالها بآبارعميقة، إلى جانب صيانة الآبار الموجودة، وصيانة وتدعيم الجسور، فضلًا عن المشروعات الخاصة بإعادة استخدام مياه الصرف الزراعى.

وفى هذا الصدد وافق الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، على تنفيذ المشروعات المقترحة لتطوير واحة سيوة، والتى تقدر التكلفة الإجمالية لها بـ 725 مليون جنيه.

ونوه الوزير خلال الاجتماع، إلى الزيارة التى قام بها مؤخرًا إلى واحة سيوة، مشيرًا إلى أنه تفقد خلالها خزان الكاف سعة (12000 م3) لري زمام 500 فدان، والذى يُعد نموذجًا لإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي قبل وصولها للبرك، كما تفقد إحدى الآبار العميقة (بئر خنيس) وشبكة المراوي الخاصة بها لخلط مياهها العذبة بمياه عدد (25) بئرا سطحية ذات ملوحة مرتفعة والاستفادة من مياه تلك الآبار بدلًا من ذهابها للمصارف والبرك، مضيفًا أنه تفقد أيضًا شبكة ري حديث بمساحة 30 فدانا مخصصة للشباب بالواحة ضمن مشروع الإدارة المستدامة للمياه في الأراضي المستصلحة حديثًا وتحديث نظم الري، والممول من منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (FAO)، كنواة ونموذج يحتذي به في كافة مناطق التنمية بالواحة، والمشروعات القومية لتقليل كمية المياه المنصرفة بالبرك والمصارف.