مايا مرسي: مشيرة خطاب لها تاريخ طويل ومشرف في العمل الاجتماعي

توجه المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته واعضائه بخالص التهاني الى السفيرة مشيرة خطاب لتعيينها عضوا باللجنة الإفريقية لحقوق ورفاهية الطفل، خلفًا للراحلة الدكتورة عزة العشماوي، الأمين العام السابقة للمجلس القومي للطفولة والأمومة، وذلك بقرار من الدورة العادية للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي.

وأعربت الدكتورة مايا مرسي، في بيان، الخميس، عن سعادتها وفخرها بهذا القرار، مؤكدة أن السفيرة مشيرة خطاب لها تاريخ طويل ومشرف ولها اسهامات يشهد بها الجميع في العمل الاجتماعي وفي الدفاع عن حقوق الطفل ومناهضة ختان الاناث ،معربه عن امنياتها لها بمزيد من النجاح والتوفيق الذي تستحقه.

جدير بالذكر أن السفيرة مشيره خطاب تولت مناصب هامة منها وزيرة الدولة للأسرة والسكان، وامين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة، وكان لها إسهامات هامة في إرساء بنيه تشريعية وإحداث حراك مجتمعي وسياسي للتصدي لملف ختان الإناث.