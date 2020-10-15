أطباء الأسنان تقرر صرف مساهمة دراسية 3 آلاف جنيه لأبناء أعضائها المتوفين

قرر مجلس النقابة العامة لأطباء الأسنان، صرف مبلغ ألف جنيه للمساهمة فى المصروفات الدراسية لأبناء أطباء الأسنان المتوفين، على أن تُصرف مرة واحدة سنويا، بجانب مبلغ 2000 جنيه سنويا تصرف على مرتين كل ستة أشهر من اتحاد المهن الطبية، "طوال سنوات الدراسة".

وأوضحت نقابة أطباء الأسنان، فى بيان، أنه سيتم الإعلان عن شروط المساهمة.

كان قد أعلن اتحاد نقابات المهن الطبية، عن صرفه إعانة خاصة بالدراسة لأبناء الأعضاء من الأرامل والمُطلقات، بقيمة إجمالية 2000 جنيه، يتم صرفها على دفعتين 1000 جنيه كل 6 أشهر، لمن هم ما زالوا فى مراحل التعليم سواء الجامعى أو ما قبل الجامعى، على أن يكون التعليم حكومى فقط سواء مدارس أو جامعات.

وأوضح الاتحاد أن الأوراق المطلوب تقديمها للحصول على تلك الإعانة، فهى: "استمارة (أ / ن) من النقابة، أصل شهادة ميلاد الأبناء، مفردات مرتب العضو + الزوج، شهادة قيد من المدارس أو الجامعات، صورة بطاقة الرقم القومى للعضو، خطاب من البنك برقم حساب للعضو من بنك "مصر – الأهلى – الإسكندرية"