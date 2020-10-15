القومي للسكان واليونيسيف يستعرضان خطة تثقيف 150 ألف مواطن بفيروس كورونا

شهد الدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان ،فعاليات ورشة عمل بناء قدرات مديري أفرع المجلس القومي للسكان بالمحافظات ، وذلك في إطار "مبادرة شباب مصر" التي تتم بالتعاون بين المجلس ومنظمة اليونيسيف.

وقد تضمنت ورشة العمل التدريب على جودة عمليات جمع وإدارة البيانات التي تتعلق بوضع الخطط الاستراتيجية والتنفيذية ، بهدف تحديد المراكز والقرى الأكثر احتياجًا في مجال التوعية والوقاية والحد من انتشار الأوبئة ومواجهة المشكلة السكانية

وفي إطار التأكيد على أهمية استخدام البرامج الحديثة في جمع وعرض البيانات وتقديم التقرير لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها ، قام الدكتور أحمد بياض مدير مساعد نظم المعلومات بمنظمة الأمم المتحدة للطفولة ، بتدريب مديري الأفرع أيضاَ على كيفية استخدام برنامج BI Power " في آليات المتابعة والتقويم باستخدام المؤشرات السكانية وعرضها على السادة المحافظين.

من جانبهم قام مديري الإدارات الفنية بالمجلس القومي للسكان بعرض خطة التثقيف المجتمعي والعمل الميداني بالمحافظات ، حيث يستهدف توعية 150 ألف مواطن في إطار تنفيذ مبادرة شباب مصر التي تستهدف توعية المواطنين للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وسبل الوقاية وكيفية التعايش في ظل هذا الوباء ، وذلك في 18 محافظة وهي ( القاهرة ، الجيزة ، القليوبية ، الدقهلية ، الشرقية ، الغربية ، بور سعيد ، الاسماعلية ، بنى سويف ، قنا ، الفيوم ، أسيوط ، سوهاج ،الأقصر ،أسوان ، المنيا ، الإسكندرية ، دمياط ) ويتم عقد الندوات التثقيفية بالمشاركة بين شباب المبادرة وكوادر الوزارات المعنية بالصحة والتضامن والأوقاف والشباب لتوحيد الجهود مع الرائدات الريفيات والدعاة والمشاركين من الجمعيات الأهلية وتعظيم المردود المجتمعي.