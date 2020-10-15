محافظ الجيزة: جدول زمنى لإنهاء مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى

وجه أحمد راشد محافظ الجيزة بسرعة إعداد جدول زمنى للانتهاء من كافة المشروعات الجارية بقطاع مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة، مؤكدا الإدراك التام لاحتياجات المواطنين ومعاناة بعض المناطق بسبب ضعف ضغوطات المياه أو تأخر توصيل شبكات الصرف الصحى.





جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده محافظ الجيزة اليوم الخميس، مع مسئولى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى، لبحث المشروعات المنتظر افتتاحها والجارى تنفيذها بأحياء ومراكز ومدن المحافظة.

وأشار المحافظ إلى ضرورة التنسيق بين مختلف الجهات للإنتهاء من الأعمال الإدارية والفنية المتعلقة بالمشروعات وإزالة أى معوقات عقب الإنتهاء من الأعمال الإنشائية وتركيب المعدات والأجهزة الخاصة بها وذلك لتوفير خدمات مياه الشرب و الصرف الصحى خاصة بالمناطق ذات الكثافات السكنية المرتفعة والتى تعانى من عدم وصول الخدمه اليها بالشكل الأمثل.



واطلع محافظ الجيزة على الموقف الخاص بتركيب بالوعات صرف مياه الأمطار، مؤكدا أهميتها فى التخلص السريع من تراكمات مياه الأمطار خصوصا بالأنفاق ومطالع ومنازل الكبارى وأعلى الطريق الدائرى والمحاور المرورية بالمحافظة.

وشدد راشد على مسئولى شركات مياه الشرب والصرف الصحى بسرعة الإنتهاء من أعمال التركيب الخاصة بالبالوعات قبل بداية موسم الأمطار.

وكان محافظ الجيزة، أعلن عن البدء فى تشغيل الخزان العلوى لمياه الشرب بمنطقة صفط اللبن بعد توقف دام لأكثر من عام، مؤكدا أن شركه مياه الشرب تقوم حاليا بإجراءات المعايرة للخزان لمتابعة مستوى الضخ للمياه والكميات التى سيتم استخدامها.

ويبلغ ارتفاع الخزان 40 م عن سطح الأرض وسعته التخزينية 3 آلاف م 3 وهو ما يعكس أهميته القصوى فى تحسين مستوى الضغوطات للمناطق التى يخدمها وذلك إستجابة لشكوى أهالى حى بولاق الدكرور من انخفاض ضخ مياه الشرب إذ سيساهم فى تحسين مستوى الضغوطات بعدد من المناطق بالحى وخاصووبمنطقة صفط اللبن.

حضر الاجتماع إبراهيم الشهابى نائب المحافظ، اللواء علاء بدران السكرتير العام للمحافظة، المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، والمهندس حسن الفار رئيس الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى.